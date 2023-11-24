Качественный музыкальный хит с легким и запоминающимся ритмом в сочетании с эпатажной подачей высоко ценится в мировом шоу-бизнесе. Сочетание данных факторов сделало хит 20-летней давности «Мой мармеладный» в исполнении Кати Лель вирусным в иностранном сегменте «ТикТока». Такое мнение выразил известный российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Его слова публикует портал «Вечерняя Москва».

«Бывает так, что композиция годами пылится или остается в тени, но потом приходит ее время, и она обретает новые смыслы, раскрывается для новых слушателей. Такой феномен случился и с хитом Кати. Но знаете, это же так непредсказуемо. Популярность такого рода – это как молния – один раз прошла, и о ней забыли. Скорее всего, Катя задумала какой-то поворот сейчас, который ей позволит снова раскрутиться, если не в нашей стране, то на иностранных платформах», – заявил Пригожин.

По словам продюсера, качественный музыкальный продукт в сочетании с эпатажной подачей позволили группе «Тату» и певцу Витасу получить популярность за пределами России на мировой сцене. Поэтому Катя Лель вполне может рассчитывать на успех за границей.