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Конфликт в центре российской столицы, завершившийся стрельбой из травматического оружия по предварительным данным начался из-за просьбы закурить. Отмечается, что в результате стрельбы пострадало четверо мужчин.

Как сообщает РБК, Никита Иванов открыл стрельбу после того, как обратился с просьбой дать закурить к 21-летнему студенту геологического факультета МГУ Олегу Гусаревичу, стоящему с группой людей при входе в ресторан. При этом Иванов облокотился на плечо Гусаревича.

По информации источника издания, студент попросил Иванова убрать руку со своего плеча, после чего последний нанес парню несколько ударов. Гусаревич попытался защищаться. Когда из ресторана вышли охранники, у Иванова завязалась драка с одним из них. Затем Иванов открыл стрельбу из травматического пистолета.

В результате потасовки пострадало четыре человека. Они были госпитализированы с переломами, ушибами и огнестрельными ранениями.

Стоит отметить, что Никита Иванов уже привлекался к уголовной ответственности в 2007 году из-за стрельбы в Восточном административном округе Москвы. Он был приговорен к трем годам лишения свободы условно.

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