Во время выступления перед студентами в Николаеве украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ будет намного труднее вернуть Донбасс, чем Крым. Его слова приводит украинский Телеграм-канала Klymenko Time.

«Боевых действий в Крыму не было, поэтому я считаю, что Крым ждет очень возвращения, а Донбасс также ждет, но будет очень сложно, потому что большая часть этой территории была оккупирована и максимально милитаризована», – заявил украинский лидер.

По его словам, западные союзники Украины неоднократно объясняли ему сложности, связанные с возвратом Крыма и Донбасса. При этом Зеленский заявил, что украинские власти не имеют права опускать руки в вопросе возврата территорий и будут продолжать стремиться выйти на границы 1991 года.