После прибытия с официальным визитом в Катар президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вынужден был провести полчаса в самолете в ожидании приезда официальных лиц, которые должны были его встретить. Об этом в своем материале сообщает немецкое издание Stern.

«Франк-Вальтер Штайнмайер казался несколько потерянным – даже жена оставила его. Все другие пассажиры уже вышли из самолета после приземления в Дохе. Только президент был вынужден у двери самолета ожидать официальных лиц, которые должны были приветствовать его внизу у трапа», – написал автор статьи.

Несмотря на тот факт, что красная дорожка, почетный караул и лимузин были на месте, немецкому президенту пришлось провести полчаса в самолете в ожидании приезда местных чиновников, которые должны были его встретить.

По информации газеты Tagesspiegel, немецкого президента никто не встретил в аэропорту Дохи из-за прибытия его самолета раньше запланированного времени.