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Российские пранкеры, известные как Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), снова провели розыгрыш, на этот раз в разговоре с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, выдали себя за высокопоставленного африканского политика.

Во время разговора Мелони, думая, что общается с африканским коллегой, выразила свою обеспокоенность миграционным кризисом и большим количеством беженцев, с которыми Италия не может справиться в одиночку. Она также выразила разочарование в руководителях ЕС, которые, по ее мнению, не проявляют должного интереса и поддержки в решении этой проблемы.

Премьер-министр подчеркнула, что Италия прилагает максимальные усилия, чтобы помочь африканским странам, и отметила, что это ее первоочередная задача. Она также утверждает, что Запад устал от Украины и может скоро осознать необходимость нахождения выхода из ситуации в этом регионе. В контексте проблемы героизации нацизма, она поддержала Украину и считает, что украинцы делают все правильно и заслуживают поддержки.

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