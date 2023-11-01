Сотни молодых людей устроили массовые беспорядки на фоне празднования Хеллоуина в немецком городе Гамбург. Сотрудники правоохранительных органов ФРГ вынуждены были применить водометы, чтобы утихомирить разбушевавшуюся молодежь.

Вечером во вторник 31 октября сразу в нескольких районах Гамбурга начались массовые беспорядки. Около 50 молодых людей в городском районе Луруп взрывали пиротехнические средства, что привело к поджогу нескольких контейнеров с мусором и повреждению окон продуктового магазина.

«Примерно в 19.40 по местному времени на улице Харбургер Ринг около 150-200 человек начали бросать петарды в полицейских. Для оттеснения группы, численность которой к тому времени выросла до 300-350 человек, были немедленно направлены полицейские подразделения, которые применили водометы», – сообщается в пресс-релизе немецкой полиции.

Позже в городском районе Штайльсхооп около ста молодых людей начали запускать фейерверки прямо на улице, поэтому сотрудникам правоохранительных органов также пришлось вмешаться в ситуацию.