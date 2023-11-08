8 ноября, согласно православному календарю (26 октября по старому стилю), отмечается день памяти святого великомученика Димитрия Солунского. Город Солунь (Фессалоники) в античной истории имел славянское название. В третьем веке император Галерий Максимиан назначил святого Димитрия проконсулом города, не подозревая, что он был христианином. Димитрий открыто проповедовал христианскую веру и привел к ней множество людей, за что был казнен по приказу императора.

Солунские христиане тайно похоронили его тело, а позже на его могиле была возведена церковь, а затем большой храм. В седьмом веке из чудотворящего мощи святого Димитрия начала мироточить. Впоследствии, после крещения Руси в Киеве, был создан Димитриевский монастырь, где хранилась чудотворная икона святого Димитрия Солунского, написанная на доске от его гроба. В настоящее время эта икона находится в Третьяковской галерее.

В народном календаре день 8 ноября известен как Дмитриев день и Большие Осенины. Этот день является переходом между хозяйственными сезонами: осенью заканчивается жатва, и начинается зима. В это время проводятся рассчеты с работниками, заключаются договоры на следующий год, и часто устраиваются последние свадьбы в году.

В этот день особенно поминают усопших, и ближайшая к нему суббота называется Дмитриевской родительской субботой.

Существует примета, что в Дмитриев день не следует выливать грязную воду, так как верится, что она попадет на души усопших. Поэтому в этот день лучше воздерживаться от стирки и купания. Также считалось, что девушкам не следует гладить кошку в этот день, так как это может привлечь мужчину, который склонен к беспечной жизни.

Именины в этот день празднуют Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Марк и Феофил.