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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони оказалась в центре скандала после беседы с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, в которой она высказала свои взгляды на конфликт на Украине и проблему беженцев.

Оппозиция и многие политики выразили недовольство, утверждая, что Мелони проявила непоследовательность и обнаружила недоработки в системе госбезопасности.

В ходе разговора Мелони выразила надежду на поиск решения для украинского конфликта, но не представила конкретных предложений или идей. Она также подчеркнула сложность ситуации с беженцами, особенно из Туниса, и обвинила Евросоюз и ООН в недостаточной поддержке.

Евроскептические настроения Мелони были отмечены ранее, однако она пока не сумела оправдать ожидания, возлагаемые на нее в свете недавних событий. Ее высказывания вызвали требования со стороны политических оппонентов о предоставлении пояснений.

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