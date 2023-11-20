Украинские боевики осуществили контратаку на российские подразделения в районе авдеевской промышленной зоны. Но их попытка не увенчалась успехом. Штурмовая группа ВСУ не имела защиты ни бронетехникой, ни артиллерией. Поэтому российские бойцы нанесли полное поражение противнику. В сети появились соответствующие видеокадры.

Украинские боевики решили спрятаться в жилом доме в Новомихайловке. Но российские военнослужащие уничтожили здание с находящимися в нем ВСУшниками. На видео запечатлен момент взрыва дома. Также на опубликованном видео можно увидеть работу российской бомбардировочной авиации.

В районе населенных пунктов Марьинка и Авдеевка российские силы продолжают свое наступление, нанося удары по украинским военным формированиям. Отмечается, что у боевиков уже возник дефицит боеприпасов, поэтому они не могут оказывать активное сопротивление ВС РФ.

В районе населенных пунктов Степное, Очеретино и Керамика отмечается некоторое продвижение российских войск.