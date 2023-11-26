В Сети появилась видеозапись с брошенной позиции ВСУ в Авдеевке в районе промзоны с южной стороны города. Данное видео было опубликовано в Телеграм-канале «Военный осведомитель». Из видео можно понять, что российские военнослужащие закрепились на захваченных украинских позициях.

В ролике российские бойцы заходят в укрытие с бутылками воды. Стоит отметить, что российской армией под полный контроль была взята промзона на Авдеевском направлении.

Согласно информации, распространяемой рядом российских изданий, в ходе кровопролитных сражений российские военнослужащие смогли зачистить в промышленной зоне на южной стороне Авдеевки последнее здание.

Ранее Минобороны РФ было опубликовало видео уничтожения вражеских позиций в районе Новомихайловки при помощи дронов-FPV. На видео можно рассмотреть, как два российских оператора беспилотников выполняют боевое задание. С помощью дрона-наблюдателя бойцы установили местонахождение украинских боевиков в опорном пункте.