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Группой ученых из США проведено новое исследование относительно происхождения Великого Сфинкса в Гизе. По мнению ряда специалистов, изначальную форму каменной фигуре мог придать ветер, а древние египтяне уже доработали монумент, придав ему правильный облик.

Так в статье журнала Smithsonian, опубликованной в 1981 году, Великий Сфинкс, в отличии от пирамид, имеет лишь частичное происхождение от руки человека. по мнению геолога Фарук Эль-База, общая форма скалы на протяжении длительного периода формировалась пустынными ветрами, а затем ее оформили в привычный для нас вид древние каменщики.

Американские исследователи рассмотрели данную теорию в ходе своей научной работы. Ученые из Нью-Йоркского университета смогли воспроизвести условия, что существовали 4500 тысяч лет назад. Считается, что именно в этот период был построен Сфинкс. Специалисты создали миниатюрные формы египетского рельефа из глины. Используя гидродинамику специалисты обнаружили, что есть высокая доля вероятности возникновения формы Сфинкса в природных условиях. Их работа была опубликована в издании Physical Review Fluids.

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