На пограничном пункте «Салла» были разобраны все пункты обогрева за ненадобностью, поскольку финско-российскую границу покинули мигранты из стран Ближнего Востока и Африки после решения Хельсинки закрыть все КПП. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Когда финны закрыли границу, мы довели до людей, собравшихся на КПП в Алакуртти, информацию, что пересечь границу они не смогут. Нашли среди мигрантов переводчика, который хорошо говорил по-русски, и он все это объяснял. Агрессии не было, но у людей, конечно, было сожаление», – заявил глава Кандалакшского района Александр Самарин.

Напомним, что с 30 ноября закрывается последний из восьми пограничных контрольно-пропускных пунктов на границе между Российской Федерацией и Финляндией под названием «Лотта», расположенный в 240 километрах от Мурманска. Свое решение финская сторона аргументировала намеренными действиями Москвы в попытке создать миграционный кризис.