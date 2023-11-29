Изображение сгенерировано при помощи нейросети и опубликовано для иллюстрации на discover24.ru

Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На пограничном пункте «Салла» были разобраны все пункты обогрева за ненадобностью, поскольку финско-российскую границу покинули мигранты из стран Ближнего Востока и Африки после решения Хельсинки закрыть все КПП. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Когда финны закрыли границу, мы довели до людей, собравшихся на КПП в Алакуртти, информацию, что пересечь границу они не смогут. Нашли среди мигрантов переводчика, который хорошо говорил по-русски, и он все это объяснял. Агрессии не было, но у людей, конечно, было сожаление», – заявил глава Кандалакшского района Александр Самарин.

Напомним, что с 30 ноября закрывается последний из восьми пограничных контрольно-пропускных пунктов на границе между Российской Федерацией и Финляндией под названием «Лотта», расположенный в 240 километрах от Мурманска. Свое решение финская сторона аргументировала намеренными действиями Москвы в попытке создать миграционный кризис.

«Глубоко сожалеем, что руководство Финляндии выбрало путь по такому сознательному дистанцированию от прежнего доброго уровня характера наших двусторонних отношений», – ответил финской стороне Дмитрий Песков.