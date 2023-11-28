Замглавы комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Марьяна Безуглая опубликовала на своей страничке в социальной сети развернутый пост с требованием к главкому ВСУ Валерию Залужному уйти в отставку из-за отсутствия плана ведения боевых действий на 2024 год. Политолог Сергей Марков прокомментировал публичный конфликт в украинском руководстве.

«Залужный не хочет провоцировать резкие действия Зеленского. Зеленский сейчас не может сам уволить Залужного, потому что в действительности Зеленский – не президент Украины, а марионетка и во всем должен слушаться своих хозяев. За Залужным стоит номенклатура Пентагона. И в этих условиях Зеленский как бы просит американцев об увольнении Залужного. А американцы не хотят – мол, для этого нет оснований», – рассказал политолог.

По его словам, украинский депутат Марьяна Безуглая пытается спровоцировать публичный конфликт с Залужным, чтобы Зеленский имел основания для увольнения главкома ВСУ с должности. «Провоцирование конфликта – это специальная стратегия Зеленского. Соответственно, Залужный стремится уйти от этого конфликта», – резюмировал Марков.