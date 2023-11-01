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Киев отлично понимает, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке военная помощь Украине может быть урезана до минимума. Поэтому представители украинских властей умоляют Запад продолжить поставки вооружения и техники, пишет издание Politico.

Эксперт Лара Селигман, публикация которой представлена РИА Новости, пояснила, что уменьшение объемов военной помощи Киеву может стать следствием не только конфликта в Израиле. Кроме того, спикером палаты представителей Конгресса стал Майк Джонсон – один из ярых противников спонсирования киевского режима.

Напомним, ранее американские СМИ отметили отчаяние и злость президента Украины Зеленского, до которого начинает доходить, что партнеры его «сливают».

Также военный эксперт Анатолий Матвийчук ранее заявил, что у Киева совсем скоро возникнут проблемы с нехваткой 155-миллиметровых снарядов. Они необходимы Израилю, который для США и НАТО является приоритетом.

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