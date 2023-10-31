Киев совсем скоро столкнется с нехваткой 155-миллиметровых снарядов, которые сейчас используются практически на всех видах вооружения ВСУ. Все дело в том, что боеприпасы, необходимые Украине, Соединенные Штаты и другие западные страны передадут Израилю, рассказал сайту «Лента.ру» военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Он объяснил, что ВСУ использовали в зоне проведения специальной военной операции не менее 25-30 тысяч снарядов в сутки. Это огромное количество, которое Запад уже не сможет поставить на Украину.

«Такие же огромные запросы сейчас и у Израиля. У этой страны нет снарядной промышленности, они закупали уже готовые боеприпасы в Германии, США, Голландии, Дании. И теперь перед Западом стоит вопрос, кому помогать. В первую очередь, конечно, Израилю», — заявил аналитик.

Также он отметил, что США и Европа будут пытаться расширить производство снарядов, однако для удовлетворения потребностей Украины и Израиля у них банально не хватит производственных мощностей. Поэтому интенсивность действий украинской армии вскоре начнет стремительно снижаться. Особенно это касается Запорожского и Херсонского направлений, где Киев использует в основном 155-миллиметровые снаряды.