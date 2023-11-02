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Обычная поездка на такси во Владивостоке завершилась открытием уголовного дела в отношении водителя по части 1 статьи 330 УК РФ «Самоуправство». Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

16-летняя школьница вызвала такси, чтобы добраться домой. Однако во время поездки девочке стало плохо и ее вырвало в салоне автомобиля. Водитель такси потребовал от подростка оплатить расходы, связанные с химчисткой салона. Испугавшись, девушка выскочила из автомобиля и убежала. Однако водитель такси успел вырвать из рук девушки ее сумку.

Отец девочки заявил в полицию на водителя такси, завладевшего чужим имуществом. Сотрудники правоохранительных органов установили личность 29-летнего водителя такси и задержали его. Таксист принес извинения потерпевшей и вернул личные вещи, но уголовное дело в его отношении все же было возбуждено.

В отношении отца 16-летней девочки был выписан административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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