Попавший в плен на Запорожском направлении украинский боец из состава отряда специального назначения «Скала» рассказал, что командиры ВСУ могут убить за невыполнение приказа. Об этом в своем материале сообщает РИА Новости.

«Есть, я слышал, такой подвал. Оттуда мало кто выходит живой… Именно здесь – в “Скале” (спецподразделение вооруженных сил Украины)… отношение как к животным. Поймали двоих, которые ушли с позиций. Бросили в подвал. Что с ними дальше случилось – я не знаю», – рассказал пленный украинский спецназовец.

Ранее Минобороны РФ неоднократно рассказывало о специальных заградительных отрядах, которые были созданы в рядах ВС Украины для ликвидации самовольно покинувших позиции военнослужащих. Обычно в составе подобных отрядов служат иностранные наемники или боевики из состава националистических подразделений. Информация Минобороны неоднократно подтверждалась заявления пленных украинских военнослужащих.