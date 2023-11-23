В день своего рождения 22 ноября исполнитель Ярослав Дронов (творческий псевдоним SHAMAN) ответил на вопросы журналистов. В частности, он сообщил, собирается ли принимать вызов своего коллеги Эдуарда Шарлота на музыкальную дуэль.

По словам Ярослава, о Шарлоте нужно говорить либо хорошо, либо никак, так как певец «умер». Портал StarHIT отмечает, что это следует понимать как отказ от дуэли с исполнителем, который сжег российский паспорт, а затем извинялся за это, вновь вернувшись в РФ из Армении.

Авторы публикации отмечают, что даже если бы SHAMAN согласился на поединок, с его организацией возникли бы проблемы. Шарлота задержали в аэропорту Пулково по возвращении и отправили под административный арест на 13 суток. Кроме того, ему грозят «гастроли в колонию», где он сможет выступать перед заключенными.

Ранее пранкер Вован и Лексус выложили видео с Шарлотом, на котором от имени президента Украины Зеленского заставили певца исполнять украинский гимн.