Знаменитые пранкеры Вован и Лексус продемонстрировали, чего на самом деле стоят оправдания и раскаяния певца Шарлота, который вернулся в Россию и принес извинения за то, что сжег российский паспорт.

Оказалось, что певец попал в число жертв пранкеров. Они разыграли исполнителя, связавшись с ним от имени президента Украины Владимира Зеленского.

Загримированный под украинского лидера человек сперва заставил Шарлота исполнить гимн Украины, что певец сразу и сделал. После этого он некоторое время выкрикивал оскорбительные лозунги в адрес России и заявлял, что готов принести присягу Зеленскому.

Ранее Шарлот был задержан в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, вернувшись из Армении. Он принес извинения за то, что сжег паспорт гражданина России, заявил, что сделал это ошибочно, «из-за плохого окружения». Сейчас он находится под административным арестом на 13 суток, однако в дальнейшем в отношении исполнителя может быть возбуждено еще несколько дел.