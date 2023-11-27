Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о передаче Амстердамом Киеву скифского золота, отметил, что древние реликвии принадлежат Крыму, куда и должны быть возвращены.

«Оно (золото – ред.) принадлежит Крыму. Должно быть там», – ответил пресс-секретарь президента РФ на просьбу журналистов прокомментировать прибытие скифского золота на Украину.

В свою очередь, глава Республики Крым Сергей Аксенов прокомментировал данную новость. Он заявил, что Запад не вернул бы скифское золото России, и это очевидный факт.

«Было понятно, что нам его не вернут, без вариантов, потому что на закон, на юридические нормы и Западу, и Киеву плевать. Пора прекратить сожаления по этому поводу, посыпание головы пеплом и так далее. Очевидно, что они будут реагировать только на силу, только на решительные действия, причем такие, которые ведутся на опережение», – отметил Аксенов.

Глава Крыма также добавил, что, к сожалению, судьба коллекции по прибытии на Украину может сложиться не лучшим образом.

Ранее сообщалось, что древние культурные ценности, известные под общим названием «скифское золото» были переданы на Украину нидерландским Музеем Алларда Пирсона. Грузовой автомобиль с 2694 кг древних реликвий въехал на территорию Киево-Печерской лавры.