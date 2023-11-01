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Изготовленный в филиале ПАО «Ил» – ВАСО, входящий в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха», опытный образец российского дальнемагистрального самолета Ил-96-400М совершил первый полет. Испытания прошли в штатном режиме. Соответствующая новость была опубликована на официальном сайте кабинета министров РФ.

«Первый и успешный полет модернизированного Ил-96-400М – это демонстрация высочайшего уровня компетенций отечественных КБ и авиазаводов. … За счет нового современного пилотажно-навигационного и радиосвязного оборудования на российских компонентах повышается безопасность и надежность полетов, а в аэродинамической компоновке, конструкциях и системах самолета применяются решения, обеспечивающие эксплуатационную эффективность», – заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

По словам главы «Ростеха» Сергея Чемезова, новый лайнер позволит обеспечить стабильные грузоперевозки между российскими регионами. «Первый полет Ил-96-400М демонстрирует, что у российской промышленности есть все необходимые технологии для строительства широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнеров», – резюмировал Чемезов.

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