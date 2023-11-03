В Минобороны США заявили, что поддержка Украины оружием дает возможность создавать новые рабочие места для простых американцев.

Высокопоставленные военные Пентагона заявляют, что вооружение, отправляемое в Киев, якобы не позволяет противостоянию разрастаться. Кроме того, потребность в нем постоянно сохраняется, что дает возможность создавать индустриальную базу. Она, в свою очередь, создает новые рабочие места для квалифицированных специалистов. Таким образом Вашингтон делает “разумные инвестиции”, выделяя Киеву все новые средства.

Ранее появились сообщения о передаче Украине нового пакета военной помощи на общую сумму в 425 миллионов долларов. В него вошли, помимо новых боевых систем, зимнее обмундирование и боеприпасы всех видов.

В Белом доме сообщили, что Вашингтон вынужден из-за истощения резервов уменьшить объемы военной поддержки Украины.