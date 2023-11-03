Секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер объявила об уменьшении объемов военной помощи Украине. Она заявила, что ассигнованные Конгрессом средства истощились, поэтому Вашингтон больше не в состоянии помогать Киеву так же, как и раньше.

Впрочем, о полном прекращении поддержки речь пока не идет. По словам Жан-Пьер, Киев будет получать небольшие по объемам пакеты помощи. Причем с ними ВСУ смогут держаться на протяжении длительного времени.

Если Конгресс одобрит заявку президента Джо Байдена на 60 миллиардов долларов, отметила секретарь Белого дома, ситуация тут же улучшится, а Украина сможет в полной мере ощутить поддержку Вашингтона.

Напомним, ранее было объявлено о выделении очередных 125 миллионов долларов на вооружение и боеприпасы, а также на финансовую и гуманитарную помощь Украине.