Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Последней красной линией, сопоставимой с объявлением войны, назвали в Палестине заявление Израиля о необходимости переселить всех жителей Газы в Египет на Синайский полуостров. Об этом в ходе интервью Associated Press заявил представитель президента Палестины Набиль Абу Рудейне.

«Мы выступаем против перемещения людей в любой форме и считаем это красной линией, которую мы не позволим переступить. То, что произошло в 1948 году, не должно повториться», – заявил Рудейне. По его словам, подобная политика представителей Израиля сравнима с непосредственным «объявлением войны».

Напомним, что официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжжарик выступил против насильственного переселения палестинцев из сектора Газа на территорию Синайского полуострова, предложенную представителями Израиля.

Напомним, что 7 октября боевое крыло палестинского движения ХАМАС нанесло массированный ракетный удар по территории Израиля и зашло в приграничные населенные пункты, взяв местных жителей в заложники. В ответ ЦАХАЛ начал бомбардировки сектора Газа.

Вам может понравиться

В ДНР пригласили участников беспорядков в Махачкале в зону спецоперации

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР), Ян Гагин, предложил участникам инцидента в аэропорту Махачкалы, где произошли беспорядки, присоединиться к борьбе со злом в зоне специальной военной операции (СВО) в Донбассе.

У человечества есть только 6 лет, чтобы сдержать глобальное потепление

Британские ученые из лондонского Имперского колледжа произвели подсчет «углеродного бюджета» – максимального объема выбросов СО2, при котором потепление не должно перейти отметку в 1.5 градуса в сравнении с доиндустриальным уровнем.

Празднование Хеллоуина в Гамбурге переросло в массовые беспорядки

Сотни молодых людей устроили массовые беспорядки на фоне празднования Хеллоуина в немецком городе Гамбург. Сотрудники правоохранительных органов ФРГ вынуждены были применить водометы, чтобы утихомирить разбушевавшуюся молодежь. Вечером во вторник 31