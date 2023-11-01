Последней красной линией, сопоставимой с объявлением войны, назвали в Палестине заявление Израиля о необходимости переселить всех жителей Газы в Египет на Синайский полуостров. Об этом в ходе интервью Associated Press заявил представитель президента Палестины Набиль Абу Рудейне.

«Мы выступаем против перемещения людей в любой форме и считаем это красной линией, которую мы не позволим переступить. То, что произошло в 1948 году, не должно повториться», – заявил Рудейне. По его словам, подобная политика представителей Израиля сравнима с непосредственным «объявлением войны».

Напомним, что официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжжарик выступил против насильственного переселения палестинцев из сектора Газа на территорию Синайского полуострова, предложенную представителями Израиля.

Напомним, что 7 октября боевое крыло палестинского движения ХАМАС нанесло массированный ракетный удар по территории Израиля и зашло в приграничные населенные пункты, взяв местных жителей в заложники. В ответ ЦАХАЛ начал бомбардировки сектора Газа.