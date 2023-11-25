Российские бойцы отряда специального назначения «Викинги» в зоне спецоперации при помощи дрона-камикадзе взорвали блиндаж украинских боевиков. Ликвидированный объект ВСУ находился на окраине Артемовска (украинское название Бахмут). В Сети появились кадры поражения цели, передает издание News.ru.

На видеозаписи можно увидеть, как российский дрон летит к намеченной цели. Затем запись обрывается. На видео, снятое разведывательным беспилотником, можно пронаблюдать взрыв позиции ВСУ и характерный дым после него.

Напомним, что в ночь на 24 ноября 13 вражеских дронов-камикадзе осуществили попытку атаки полуострова Крым. По информации Министерства обороны Российской Федерации, 12 беспилотников были сбиты системами противовоздушной обороны на севере Крымского полуострова. Еще один в центральной части региона российские бойцы смогли ликвидировать с помощью стрелкового оружия. В результате атаки украинских дронов разрушений и пострадавших нет.