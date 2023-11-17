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В крупнейшей бельгийской тюрьме Лантен произошел невероятный скандал. Сотрудники тюрьмы занимались сексом друг с другом и даже с заключенными во время рабочего дня вместо того, чтобы вести наблюдение за заключенными.

Согласно информации Daily Mai, одна из сотрудниц тюрьмы Лантен сообщала персоналу, что не может работать, если у нее не будет сексуального контакта. Женщина-офицер отправлялась в кабинет старшего офицера и занималась сексом с членами персонала тюрьмы в течение рабочего дня. Сотрудники тюрьмы регулярно предавались сексуальным утехам вместо того, чтобы охранять заключенных.

Отмечается, что десять тюремных служащих регулярно встречались в доме одного из них, чтобы устраивать секс-вечеринки в джакузи. У каждого из них был цветной браслет, по которому они определяли себе пару на вечер. Кроме того, охранник-мужчина, в доме которого проводились оргии в джакузи, неоднократно вступал в сексуальную связь с женщинами-заключенными.

По словам представителя Федерального министерства юстиции Бельгии, на данный момент проводится внутреннее расследование начальником тюрьмы Лантен.

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