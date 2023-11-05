Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Видеоролик о поражении танка Вооруженных Сил Украины (ВСУ) был опубликован военным корреспондентом канала RT, Валентином Горшениным.

Согласно сообщению, бронированный танк противника был уничтожен благодаря установленной заранее минной ловушке, подрывной засадой, которую разместили спецназовцы российской армии на Угледарском направлении.

В соответствии с информацией, перед тем как произошел взрыв, экипаж танка украинских Вооруженных сил не смог обнаружить заложенные минные устройства, что привело к мощному взрыву и полному уничтожению боевой машины.

Ранее не названный украинский офицер, желающий остаться анонимным, сообщил каналу CNN о значительном превосходстве российской армии на передовой.

Вам может понравиться

Пугачева впервые за полгода тайно приехала в Россию

Популярная певица Алла Пугачева вернулась в Россию. Согласно данным источника, она прибыла в страну одна, без своего мужа, и приехала через Псков. Отъезд певицы из России произошел в октябре прошлого

Российские ракеты и дроны разнесли половину Яворского полигона

Российские силы нанесли удар по Яворскому полигону в Львовской области. Там располагался Международный центр миротворчества и безопасности, учебный центр Министерства обороны Украины. В результате ракетной атаки и ударов беспилотников российским

Диетолог рассказала о пользе тыквенных семечек

Врач-диетолог Наталья Зубарева рассказала о невероятной пользе тыквенных семечек. В составе семян тыквы присутствует множество витаминов и микроэлементов, необходимых для нормальной работы сердечно-сосудистой системы. Кроме того, по словам специалиста, в