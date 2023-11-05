Видеоролик о поражении танка Вооруженных Сил Украины (ВСУ) был опубликован военным корреспондентом канала RT, Валентином Горшениным.

Согласно сообщению, бронированный танк противника был уничтожен благодаря установленной заранее минной ловушке, подрывной засадой, которую разместили спецназовцы российской армии на Угледарском направлении.

В соответствии с информацией, перед тем как произошел взрыв, экипаж танка украинских Вооруженных сил не смог обнаружить заложенные минные устройства, что привело к мощному взрыву и полному уничтожению боевой машины.

Ранее не названный украинский офицер, желающий остаться анонимным, сообщил каналу CNN о значительном превосходстве российской армии на передовой.