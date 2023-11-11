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Более 30 человек получили травмы различной степени тяжести в результате беспорядков, которые устроили футбольные фанаты в Германии во время и после матча команд второго дивизиона.

Встреча команд «Санкт-Паули» и «Ганновер» завершилась со счетом 0:0 в пятницу вечером. Однако во время второго тайма в гостевом секторе произошла драка между футбольными болельщиками, в результате которой травмы получил один мужчина.

Сотрудники полиции решили вмешаться в ситуацию из-за чего произошла массовая драка футбольных болельщиков с правоохранителями. Судья поединка даже был вынужден на некоторое время остановить игру команд. При этом футбольные фанаты после матча решили устроить шествие, в ходе которого закидали правоохранителей камнями, пустыми бутылками и пиротехникой.

В результате столкновения после матча травмы различной степени тяжести получили не менее 17 сотрудников полиции и 15 болельщиков. Известно, что один из сотрудников полиции получил множественные переломы.

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