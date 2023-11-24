Абсолютно целый украинский безэкипажный катер «Магура V5», которым ВСУ периодически пытаются атаковать корабли у побережья Крыма, выбросило на западный берег полуострова. Военный эксперт, капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин в беседе с «Московским Комсомольцем» объяснил, как украинский катер оказался на крымском берегу и каким образом он пригодится российским военным.
Катер-камикадзе «Магура V5» способен нести до 320 килограммов взрывчатки и оснащен передовой западной оптикой и сенсорами (по некоторым данным немецкого производства), а также системой искусственного интеллекта. Предположительно данные катера ВСУ использовали для второй атаки на Крымский мост. Российские военкоры уже прокомментировали данное событие: «Скоро противника будет ждать сюрприз». Похоже, российские военные инженеры уже изучают “подарок” Черного моря».
«Для больших кораблей критическим может оказаться шторм в 8 баллов, эту же мелюзгу унесет в море даже при шторме в 3-4 балла. В таких условиях катер “зарывается” – его накрывает волной и уносит в море. Подобные случаи, я думаю, еще будут повторяться. … Наши ребята все это изучат. Думаю, будут сделаны определенные выводы о том, как еще более эффективно противодействовать этим катерам. Но я не исключаю, что, наши военные и так уже про них все знают… Сейчас самая главная задача – обнаруживать и наносить удары по местам, где дроны собирают и складируют», – заявил Дандыкин.