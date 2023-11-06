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Американские производители оружие получили заказ от властей Израиля на поставку 24 тысяч автоматических и полуавтоматических винтовок. Вашингтон опасается, что передача большого количества огнестрельного оружия Израилю приведет к всплеску насилия на Западном берегу реки Иордан. Об этом со ссылкой на источник в администрации президента США пишет газета The New York Times.

Поставка крупной партии огнестрельного оружия Израилю должна пройти процедуру одобрения в Госдепартаменте и Конгрессе США. По заверениям израильской стороны, огнестрельное оружие должны получить сотрудники полиции. Однако американские чиновники опасаются, что значительная часть оружия американского производства может оказаться в руках гражданских лиц.

Мнение американских чиновников и политиков относительно целесообразности поставки 24-х тысяч автоматических и полуавтоматических винтовок Израилю разделились. По мнению некоторых американских законодателей, действующий президент США Джозеф Байден должен получить гарантии от Израиля, что оружие не попадет не в те руки.

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