Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) заставляют украинские дроны сбиваться с курса и падать на землю, не достигнув намеченных целей. Об этом в своем материале сообщает американская газета The New York Times.

По словам западных экспертов, российские средства радиоэлектронной борьбы нарушают нормальную работу системы наведения ракет и дронов, которая работает через спутниковую навигацию GPS. Немецкие инженеры из компании Quantum Systems, снабжающей вооруженные силы Украины своими беспилотниками, также подтвердили высокую эффективность российских систем.

«Русские глушили беспроводные сигналы, которые соединяли дроны со спутниками, на которые они полагались для навигации, из-за чего машины сбивались с пути и падали на землю», – заявили инженеры Quantum Systems.

Ранее портал Defense News сообщил об изучении опыта радиоэлектронной борьбы в конфликте на территории Украины специалистами Пентагона для модернизации собственных средств РЭБ на случай возможного противостояния между с КНР или Россией.