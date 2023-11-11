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В ночь на 10 ноября ВСУ предприняли попытку атаковать Черноморский флот России надводными дронами. Сразу четыре таких аппарата проскочили в бухту Узкая и напали на катера проекта 11770 «Серна», сообщает портал Avia.Pro.

Известно, что пострадавших и погибших в результате этой атаки нет. Кроме того, Киев пытался нанести удар по казарме ЧФ РФ в населенном пункте Черноморское. Для этой цели применялась противокорабельная ракета «Нептун», на которую своевременно отреагировали дежурные средства ПВО. Боезаряды был успешно уничтожен.

Также ВСУ задействовали два беспилотных аппарата самолетного типа для атаки на нефтебазу в Феодосии. Однако и там у Киева ничего не получилось, дроны удалось сбить российским военным.

Все это демонстрирует, что ВСУ пытаются комбинировать сразу несколько видов вооружения, чтобы добиваться успехов в своих атаках. Однако ВС России бдительно отслеживают подобные попытки и поражают дроны и ракеты противника.

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