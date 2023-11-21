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Одним из символов Санкт-Петербурга можно по праву считать могучих атлантов. Фасады многих исторических зданий в культурной столице России украшены фигурами мускулистых статуй. Архитектурные памятники притягивают к себе взгляды, как гостей города, так и местных жителей.

Не смогла устоять перед могучими статуями атлантов и одна барышня, решившая подарить памятнику свое нижнее белье. В местной группе появились снимки атлантов, расположенных на доходном доме Англареса в Саперном переулке. На руке одного из них находится красный бюстгалтер.

Как попала эта деталь интимного женского гардероба, не понятно. Есть только предположение, что какая-то легкомысленная особа решила выставить свой бюстгальтер на всеобщее обозрение. Однако истина все равно неизвестна – читатели могут сами пофантазировать, как женское бра могло оказаться на скульптуре.

«Скульптуры в Саперном шалят и флиртуют. Кто-то бросил бюстгальтер, возможно, дама сверху. Может быть, это традиция такая?» — предположила Екатерина, автор фотографии.

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