Одним из символов Санкт-Петербурга можно по праву считать могучих атлантов. Фасады многих исторических зданий в культурной столице России украшены фигурами мускулистых статуй. Архитектурные памятники притягивают к себе взгляды, как гостей города, так и местных жителей.

Не смогла устоять перед могучими статуями атлантов и одна барышня, решившая подарить памятнику свое нижнее белье. В местной группе появились снимки атлантов, расположенных на доходном доме Англареса в Саперном переулке. На руке одного из них находится красный бюстгалтер.

Как попала эта деталь интимного женского гардероба, не понятно. Есть только предположение, что какая-то легкомысленная особа решила выставить свой бюстгальтер на всеобщее обозрение. Однако истина все равно неизвестна – читатели могут сами пофантазировать, как женское бра могло оказаться на скульптуре.