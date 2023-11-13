В немецком Бранденбурге группа спецназа в течение 34 часов пыталась штурмом взять дом предполагаемого выходца из России по имени Ойген (Евгений). Об этом сообщают немецкие средства массовой информации.

Известно, что на своей страничке в социальных сетях мужчина публиковал посты с изображением Сталина и российского герба. Как следует из сообщений немецких СМИ, мужчина считал себя «рейхсбюргером», то есть не признавал существования Германии в качестве официального государства.

Мужчина привлек внимание немецких властей после отказа отдать своего ребенка в школу. Приехавшие на вызов сотрудники социальной службы не смогли попасть в дом и вызвали наряд полиции. Тогда Ойген забаррикадировался в своем доме и открыл огонь.

Прибывшая на место происшествия группа спецназа ФРГ в течение 34 часов пыталась провести штурм здания. Прорвавшись внутрь дома, спецназовцы нашли мертвое тело Ойгена на чердаке. Также в доме было обнаружено огнестрельное оружие, боеприпасы к нему и ручная граната.