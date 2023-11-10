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По версии национальной ресторанной премии WhereToEat в Москве были объявлены лучшие рестораны. Был составлен топ-10 лучших московских заведений, названы лучшие шеф-повара, сомелье и официант. Победители были выбраны по результатам голосования экспертов.

VIII церемония вручения Национальной ресторанной премии WHERETOEAT Moscow 2023 состоялась в демонстрационном зале ГУМа. Лучшим столичным рестораном был назван SAVVA, шеф-поваром которого является Андрей Шмаков.

На втором месте – ресторан Olluco с шеф-поваром Никанором Виейра. Третье место было присуждено заведению Loona (шеф-повара Виталий Истомин и Артем Лосев). Лучшим столичным баром был выбран Butler The Japanese Bar. В спецноминации «Официант года» победил сотрудник ресторана Loona Евгений Чуднов.

WhereToEat является национальной ресторанной премией, которая была учреждена еще в 2013 году. Тогда впервые гастрономические журналисты составили рейтинг лучших ресторанов в Санкт-Петербурге.

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