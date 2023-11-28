Бушевавший в том числе и в южных регионах Российской Федерации сильный ураган ударил по территории Украины. В результате непогоды погибло 10 украинских граждан. Об этом в своем Телеграм-канале написал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

«В результате непогоды на Украине погибло 10 граждан, еще 23 человека пострадало, в том числе и дети», – сообщил украинский министр.

По его словам, подразделения Государственной службы чрезвычайных ситуаций привлекались для оказания помощи на территории Одесской области 254 раза. Всего было освобождено из снежных завалов 849 автомобилей.

В Николаевской области спасатели выезжали на вызовы 66 раз. Всего было отбуксировано 144 автомобиля из снежных сугробов. Основной удар стихии с сильным ветром и обильным снегопадом пришелся на Одесскую, Николаевскую, Кировоградскую, Киевскую и Харьковскую области. Всего в 11 регионах Украины без электроэнергии осталось 411 населенных пунктов.