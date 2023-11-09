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СМИ распространили информацию о возможных изменениях, которые могут произойти в ближайшее время в украинской армии. В связи с тупиковой ситуацией между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим украинской армией Залужным, возник вопрос о наиболее актуальной проблеме. Известно, что Украина столкнулась с истощением ресурсов мобилизации. Некоторые считают, что конфликт между президентом и главком искусственно усилен, чтобы скрыть реальные потери украинских Вооруженных сил.

The New York Times также опубликовала информацию об истощении ресурсов, отмечая, что в Украине планируется увеличить число женщин, призываемых в армию. Подчеркивается, что причина этого не связана с «гендерным равенством», а вызвана серьезными проблемами Вооруженных сил Украины.

По информации Генерального штаба Украины, требуется расширение списка профессий, для которых будут призываться женщины в армию. Кроме того, планируется создание трех чисто женских батальонов. Также рассматривается вопрос о снижении возраста призывников, и 16-17-летние юноши будут признаваться годными для службы. Отмечается, что такие изменения могут вызвать бунт среди военных.

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