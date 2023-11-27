В ночь на 27 ноября на черноморское побережье обрушился настоящий «шторм века». Порывы сильного ветра, достигающие 27 м/с, валили деревья и срывали крыши, а волны высотой 3 метра затопили прибрежные кварталы, частично разрушив набережную Сочи. Соответствующие фото и видеоматериалы были опубликованы на портале sochi1.ru.

Городские власти предупреждают горожан, что штормовое предупреждение продолжает действовать и сегодня. Метеорологи предупреждают об опасности сильных дождей с градом и грозами, в горных районах Краснодарского края ожидается снег и возрастает риск схода селевых потоков, а также повышения уровня воды в реках.

«Шторм века» уже повалил около 30 деревьев в Сочи. На остановку «Взлетная» в Адлерском районе упало огромное дерево. Находившимся под навесом людям чудом удалось избежать травм, в том числе и детям. Сильные волны частично разрушили набережную в курортном микрорайоне Лоо. При этом быстро восстановить пешеходную зону не получится, поскольку работы по укреплению береговой зоны можно будет провести только после завершения шторма.