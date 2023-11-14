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Известный российский журналист и телеведущий Владимир Познер в компании своей супруги Надежды Соловьевой посетил премьерный показ фильма-оперы «Пиковая дама», который прошел в кинотеатре «Октябрь». Об этом в своем материале сообщает портал News.ru.

На опубликованной в Сети фотографии, Познер в компании своей супруги сидит в зале кинотеатра. Пара улыбается в объектив фотографа. Стоит отметить, что после закрытия программы «Познер» на Первом канале ведущий пропал из публичной жизни. При этом начали распространяться слухи об эмиграции журналиста из России.

Публичное появление Владимира Познера в компании своей супруги Надежды полностью развеяло данные слухи. При этом известный телеведущий всячески избегал общения с журналистами на премьерном показе «Пиковой дамы».

Фильм-опера «Пиковая дама» будет идти в более чем 200 кинотеатрах, расположенных в 60-и российских городах. Фильм-опера, снятый каналом «Россия – Культура» и театром «Геликон-опера», откроет масштабный проект «Театр в кино». Зрители смогут насладиться популярными театральными постановками в кинотеатрах своего города.

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