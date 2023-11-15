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В среду 15 ноября в Киеве на Берестейском проспекте демонтировали памятник русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Соответствующий пост был опубликован в Телеграм-канале украинского телеканала «24».

«В Киеве был демонтирован памятник Пушкину на Берестейском проспекте», – пишет автор поста. На опубликованных кадрах можно увидеть, как памятник русскому поэтому демонтируют при помощи подъемного крана. Примечательно, что памятник уже был облит краской красного цвета, а на его постаменте националисты написали: «Деколонизацию не остановить».

Напомним, что демонтаж памятников, связанных с советской историей, начался на территории Украины еще в 2015 году, когда украинский парламент принял соответствующий закон о декоммунизации. При этом 10 ноября текущего года Кабмином Украины из реестра культурного наследия было изъято огромное количество памятников, посвященных российским и советским деятелям. Таким образом, украинские власти официально разрешили демонтаж памятников.

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