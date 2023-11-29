Москвич написал заявление в полицию в отношении посетителей пивного бара, расположенного у метро «Молодежное», из-за их обсуждения СВО и возможной поддержки Украины. Такую информацию сообщает Телеграм-канал «Осторожно, Москва».

По имеющимся данным, 47-летний житель Москвы посетил заведение, где встретил двоих мужчин. Они завели с ним разговор о политике, также затронули тему спецоперации на Украине. По утверждению москвича, новые знакомые активно интересовались, какой стороны в этом вопросе он придерживается. А один из мужчин якобы предложил ему вступить в ряды ВСУ. Москвич отказался и покинул заведение. Позже он обратился в полицию с соответствующим заявлением. По данному факту организована проверка.

Ранее сообщалось, что житель Одинцовского городского округа Подмосковья обратился в полицию с заявлением в отношении швейного цеха в Краснознаменске, имеющего очень похожий на украинский трезубец логотип. Представители учреждения объяснили, что их логотип связан с гербом города.