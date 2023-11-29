Новая схема с использованием социальной инженерии для получения доступа к аккаунтам российских граждан на портале «Госуслуги», которую используют мошенники, распространяется в стране. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Мошенники используют следующий способ: гражданин получает по электронной почте, SMS-сообщением или в мессенджере оповещение о взломе или блокировки своего аккаунта на портале «Госуслуги» из-за подозрительной активности. При этом в сообщении указывается номер службы поддержки для решения проблемы с блокировкой аккаунта.

Однако в действительности аккаунт человека не заблокирован, а номера службы поддержки являются способом связи с мошенниками. Если человек позвонит по номеру, мошенники попросят его предоставить данные для подтверждения входа в аккаунт, которые приходят на номер абонента. В таком случае злоумышленники получат доступ к личному кабинету гражданина, а значит получат доступ к банковским счетам.

Поэтому специалисты рекомендуют не предоставлять никому свои персональные данные и коды аутентификации для входа в аккаунт на «Госуслугах». При этом звонить в службу поддержки можно только по тем номерам, которые указаны на официальных сайтах или в официальном приложении.