В Екатеринбурге в районе Уралмаш группа молодых людей ограбила магазин женского нижнего белья. Также в бутике продавались и шубы, но они грабителей не заинтересовали. Об этом сообщает издание е1.ru.

Инцидент произошел в магазине «Кокетка», расположенном по адресу улица Баумана, 56. По словам представителя магазина, ущерб от кражи составил 5300 рублей. Однако злоумышленники сломали входную дверь в магазин, которую теперь придется заменить. Стоимость замены двери пока не сообщалась. Судя по видеозаписи с камеры видеонаблюдения, скорее всего, ограбление торгового зала совершили несовершеннолетние парни.

«Они же, судя по одежде, недавно ограбили магазин одежды в Верхней Пышме», – предположил представитель магазина «Кокетка».

В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу рассказали, что по факту данного инцидента территориальным отделом полиции №14 будет проведена проверка. На данный момент, лица, причастные к ограблению, разыскиваются правоохранителями.