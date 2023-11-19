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Обновленные барражирующие боеприпасы «Ланцет», применяемые российской армией в зоне специальной военной операции, представляют реальную угрозу для бронетехники вооруженных сил Украины. Об этом в своем материале сообщает американское издание Business Insider.

Автор статьи пишет, что российские военный нашли способ обойти противодроновую защиту украинской бронетехники. По его словам, российские конструкторы постоянно модернизируют свое вооружения исходя из опыта боевого применения в зоне СВО.

«Российские “Ланцеты” превратились в серьезную угрозу на поле боя на Украине, их дальность и мощность постоянно совершенствуют», – отметил автор статьи.

На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, как модернизированный российский ударный дрон «Ланцет» уничтожает украинскую бронемашину, взорвавшись на подлете и выпустив в ее направлении «ударное ядро» кумулятивного заряда. Таким образом, российские конструкторы нашли способ нивелировать установку солдатами ВСУ противодроновых решеток.

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