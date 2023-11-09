Илья Круговой, мобилизованный сапер из Самары с позывным Шнур, рассказал о своем опыте в зоне СВО. Об этом пишет 63.ru.

Он отметил основные ошибки саперов в зоне СВО. Согласно его словам, в настоящее время все больше встречается несъемных мин, которые практически невозможно обезвредить. Они могут реагировать на бронежилет и детонировать при попытке извлечения, так как реагируют на изменение положения. Шнур подчеркнул, что такие мины могут быть обезврежены только дистанционным способом.

Благодаря профессионализму Шнура рота, в которой он служил, не понесла никаких потерь, поскольку он смог успешно обезвредить сотни мин.

Он отметил, что этим успехом он обязан своей особой интуиции и опыту, которые помогают ему предвидеть, стоит ли обезвреживать мину или лучше подорвать ее дистанционно.

Илья Круговой рассказал, как командир одного из батальонов стал жертвой противотанковой мины, на которой он подорвался. Он отметил, что противник стал использовать более изощренные методы, такие как скрытие одного взрывного устройства под другим. В результате при попытке обезвредить верхнее устройство, солдат подрывается при детонации второго.