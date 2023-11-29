Разнорабочий из Калмыкии Игорь Санджиев после мобилизации самовольно оставил место службы – воинскую часть в Волгограде, где их готовили перед отправкой в зону СВО. В настоящий момент мужчина находится в Казахстане без российского паспорта, осужденный за незаконное пересечение границы. Корреспондент портала V1.RU пообщался с Санджиевым.

«21 сентября 2022 года мне позвонили из военкомата Элисты и сказали прийти на сборный пункт. … Через время военный в погонах майора объявил, чтобы мы известили родных о том, что мы мобилизованы и вечером отправляемся в Волгоград для подготовки и отправки в зону СВО. … Из нас создали учебный артдивизион. Мы стреляли из пушек образца 50-х годов, изучали теорию и так далее. Через некоторое время мы оказались на полигоне», – рассказал сбежавший мобилизованный.

По его словам, перед побегом из части он подошел к своему командиру и заявил, что является пацифистом и не хочет ехать в зону СВО. После разговора Санджиев решил самовольно покинуть воинскую часть, уехав в Москву, а позже выехав на территорию Белоруссии, где его задержали сотрудники КГБ.