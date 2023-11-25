В результате массированной атаки российских беспилотников на украинскую столицу было обесточено около 120 различных учреждений. Повреждения получили воздушные линии электропередач в Киеве и Киевской области. Об этом сообщает Минэнерго Украины в своем Телеграм-канале.

«Утром 25 ноября во время масштабных дроновых обстрелов в столице была обесточена воздушная линия. В результате без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений в центральной части города», – говорится в сообщении Минэнерго Украины.

Также сообщается о повреждении воздушной линии электропередачи в Киевской области. По предварительным данным, линия электропередачи получила повреждения в результате атаки ударных дронов. В настоящий момент ведутся работы по установлению точных причин обрыва линии электропередачи.

Ранее спикер городской военной администрации Михаил Шаманов заявил о самом массированном налете российских дронов за последний месяц на Киев в ночь на субботу.