В ближайшие месяцы вероятность повторения «шторма века» на юге Российской Федерации крайне низкая. Об этом в беседе с «360» заявил руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам метеоролога, на юге европейской части Российской Федерации 29 и 30 ноября ожидаются обильные осадки с порывами ветра 20-25 метров в секунду в прибрежных районах Крыма и Краснодарского края. При этом в остальных районах европейской части России ожидаются сильные снегопады, преимущественно в Брянской, Воронежской, Орловской и Тульской областях.

«В основном в южной половине Центрального федерального округа будет идти сильный снег в среду. В четверг он охватит в основном северную половину ЦФО – от Москвы на север. Но на юге снег будет продолжаться, просто меньшей интенсивностью. И все это при несильных морозах», – рассказал Шувалов.

При этом с 30 ноября погода в Крыму и Краснодарском крае начнет успокаиваться. По прогнозам, в первой половине декабря в данном регионе не ожидается повторения «шторма века».