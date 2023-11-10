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Елена Зосименко, жительница России, провела почти год в поисках своего сына, пропавшего в ходе военных действий на Украине. В конечном итоге она обнаружила его захороненным на кладбище частной военной компании «Вагнер» под Самарой, сообщает портал 63.ru.

Иван Морозов, уроженец Оренбургской области, прежде занимался музыкальным искусством, но после армии сменил сферу деятельности, устроившись на завод. Осенью 2022 года он сообщил матери о намерении работать на севере по вахтовой схеме. Однако Елена начала подозревать, что сын утаивает от нее правду, и обратилась на горячую линию ЧВК «Вагнер». Там ей сообщили, что ее сын участвует в спецоперации.

О смерти сына Елена узнала в октябре 2022 года, узнав, что он погиб в боях за Бахмут. Она запросила перевозку его тела на родину, но этого не сделали. Теперь она хочет организовать захоронение сына в Оренбургской области, но процедура эксгумации обходится ей в 150 тысяч рублей.

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