Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Совершившая теракт с целью убийства военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин) Дарья Трепова (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) была завербована в социальных сетях сбежавшим на территорию Украины журналистом Романом Попковым (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщают авторы Телеграм-канала «Mash на Мойке».

«Неонацист Попков подписался на Трепову – та в свою очередь написала ему сообщение, что также хочет бежать на Украину и оказывать содействие в оппозиционной деятельности. Журналист свёл террористку с другими организаторами взрыва – в октябре началась активная подготовка к убийству военкора Владлена Татарского. Одним из первых заданий для Треповой была покупка нескольких левых симок в районе метро “Сенная”. Затем для внедрения к военкору террористке создали легенду, якобы та является патриотичным художником-скульптором, снабдили поддельным водительским удостоверением на имя реально существующей студентки академии Репина Анастасии и для пущей убедительности приобрели в пользование Треповой ТГ-канал об искусстве, который та администрировала и периодически выкладывала посты патриотической направленности», – написал автор поста.

Известно, что Роман Попков обратил внимание на Дарью Трепову еще в марте 2022 года, когда она принимала участие в антивоенных митингах на Гостинке вместе со своим мужем. Позже бежавший на Украину журналист завербовал Трепову в социальной сети Твиттер (заблокирована в России).

Вам может понравиться

Нескольким десяткам посетителей ресторана в Воронеже вручили повестки

На входе в ресторан азербайджанской кухни в Воронеже несколько десятков посетителей получили повестки в военкомат. Об этом сообщает автор Телеграм-канала «Вести Воронежа». «В ресторане “Форт” примерно 50-и азербайджанцам вручили повестки

Диетолог Кондратенко рассказала о главных принципах здорового питания

Диетолог-нутрициолог Ольга Кондратенко перечислила основные критерии здорового питания. По словам специалиста, в рационе необходимо соблюдать баланс белков, жиров, углеводов и витаминов и минералов. Эксперт отметила, что человеку необходима энергия, которую

На фоне слухов об эмиграции из России журналист Познер вышел в свет со своей супругой

Известный российский журналист и телеведущий Владимир Познер в компании своей супруги Надежды Соловьевой посетил премьерный показ фильма-оперы «Пиковая дама», который прошел в кинотеатре «Октябрь». Об этом в своем материале сообщает