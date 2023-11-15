Совершившая теракт с целью убийства военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин) Дарья Трепова (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) была завербована в социальных сетях сбежавшим на территорию Украины журналистом Романом Попковым (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщают авторы Телеграм-канала «Mash на Мойке».

«Неонацист Попков подписался на Трепову – та в свою очередь написала ему сообщение, что также хочет бежать на Украину и оказывать содействие в оппозиционной деятельности. Журналист свёл террористку с другими организаторами взрыва – в октябре началась активная подготовка к убийству военкора Владлена Татарского. Одним из первых заданий для Треповой была покупка нескольких левых симок в районе метро “Сенная”. Затем для внедрения к военкору террористке создали легенду, якобы та является патриотичным художником-скульптором, снабдили поддельным водительским удостоверением на имя реально существующей студентки академии Репина Анастасии и для пущей убедительности приобрели в пользование Треповой ТГ-канал об искусстве, который та администрировала и периодически выкладывала посты патриотической направленности», – написал автор поста.

Известно, что Роман Попков обратил внимание на Дарью Трепову еще в марте 2022 года, когда она принимала участие в антивоенных митингах на Гостинке вместе со своим мужем. Позже бежавший на Украину журналист завербовал Трепову в социальной сети Твиттер (заблокирована в России).